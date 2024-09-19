الحكومة تشكل لجنة عليا لتكييف المصارف العراقية مع المتطلبات المالية الدولية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا لتعالج عمل المصارف العراقية وفقاً للمتطلبات المالية الدولية، فيما وجّه المصارف الخاصة ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم رئيس رابطة المصارف الخاصة وعدداً من مديري المصارف الأهلية، واطلع على المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي في العراق.

وأشار السوداني إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص عامة، والقطاع المصرفي بشكل خاص، ضمن أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت الحكومة فيه أشواطاً متقدمة.

وبين أنه "لا بديل سوى وجود مصارف عراقية متمكنة، تعتمد كل المعايير المالية، للمشاركة في التنمية وبناء البلد"، مؤكداً على أهمية أن تتعاطى رابطة المصارف مع التوجهات الحكومية، واستثمار الفرص.

ولفت إلى استعداد المصارف العربية والأجنبية التي زار ممثلوها العراق، للتعاون مع الحكومة في تنفيذ رؤيتها وخططها التنموية.

وأعلن السوداني عن تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف؛ لتتوافق مع متطلبات العمل على الساحة المالية الدولية، مؤكداً تعاقد البنك المركزي مع شركة أوليفر وايمان بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي.

ووجّه رابطة المصارف ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين لدعم العمل المصرفي، كما وجه بإعداد مشروع قرار يُطرح في مجلس الوزراء يتضمن إلزام الوزارات بتقديم تسهيلات تدعم القطاع المصرفي بالعراق.