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الحكومة تدرج مشروع "قطار بغداد" ضمن موازنة ٢٠٢١

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-25T11:55:52+0000
الحكومة تدرج مشروع "قطار بغداد" ضمن موازنة ٢٠٢١

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الأربعاء، عن ادراج مشروع "قطار بغداد المعلق" ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التخطيط استقبل، السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير،  والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء منظمات من المجتمع المدني، وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها".

وقال النجم بحسب البيان، إن "مشروع القطار المعلق في بغداد، أُدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١".

كما بحث الطرفان الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها، بخصوص إنشاء مستشفى سنجار العام، وتأهيل مطار الموصل الدولي، من قبل الجانب الفرنسي.

من جانبه اكد السفير الفرنسي، ان "بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع العراق، وتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، على المستويين الإنساني والتنموي"، مبينا ان "الكثير من الخطوات والإجراءات المهمة بشأن تنفيذ مشروع مستشفى سنجار العام قد تم إنجازها".

ولفت إلى ان "المستشفى سيكون بمرحلتين، والعمل سيبدأ به مع مطلع العام المقبل، وستكون سعته ٢٥ سريرا بالإضافة إلى صالتين للولادة و اربع قاعات مختلفة، فضلا عن المختبرات، والمتطلبات الأخرى".

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