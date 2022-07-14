الحكومة الإيرانية تعول على محافظة في تعزيز السياحة وزيادة الصادرات مع العراق

شفق نيوز/ قال رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، إن حكومته تعول على محافظة كرمنشاه في تعزيز السياحة وزيادة حجم صادرات السلع والبضائع مع العراق.

وأشار رئيسي في تصريح صحفي لدى وصوله اليوم إلى المحافظة، الى تميز المحافظة بما تمتلكه من مساحة كبيرة من التربة الخصبة والأراضي الزراعية الجيدة.

كما نوه إلى توفر "أرضية ملائمة جدا" في محافظة كرمانشاه للسياحة والصادرات، نظرا لوقوع المحافظة على الحدود مع العراق.

وأعلن المشرف العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب ايران بختيار رحماني بور، يوم السبت، أن صادرات بلاده من البضائع إلى العراق بلغت أكثر من مليار و490 مليون دولار أمريكي عبر المنافذ الحدودية البرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن حجم صادرات العراق من البضائع إلى إيران عبر منفذ برويز خان الحدودي البري المحاذي لمحافظة كرمانشاه بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومحافظة كرمنشاه لها 371 كيلومترًا من الحدود مع العراق ، وعلى طول هذه الحدود هناك معبران رسميان وخمسة أسواق حدودية