سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة الإيرانية تعول على محافظة في تعزيز السياحة وزيادة الصادرات مع العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-14T13:21:54+0000
الحكومة الإيرانية تعول على محافظة في تعزيز السياحة وزيادة الصادرات مع العراق

شفق نيوز/ قال رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، إن حكومته تعول على محافظة كرمنشاه في تعزيز السياحة وزيادة حجم صادرات السلع والبضائع مع العراق.

وأشار رئيسي في تصريح صحفي لدى وصوله اليوم إلى المحافظة، الى تميز المحافظة بما تمتلكه من مساحة كبيرة من التربة الخصبة والأراضي الزراعية الجيدة.

كما نوه إلى توفر "أرضية ملائمة جدا" في محافظة كرمانشاه للسياحة والصادرات، نظرا لوقوع المحافظة على الحدود مع العراق.

وأعلن المشرف العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب ايران بختيار رحماني بور، يوم السبت، أن صادرات بلاده من البضائع إلى العراق بلغت أكثر من مليار و490 مليون دولار أمريكي عبر المنافذ الحدودية البرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن حجم صادرات العراق من البضائع إلى إيران عبر منفذ برويز خان الحدودي البري المحاذي لمحافظة كرمانشاه بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومحافظة كرمنشاه لها 371 كيلومترًا من الحدود مع العراق ، وعلى طول هذه الحدود هناك معبران رسميان وخمسة أسواق حدودية

related

ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

Date: 2019-09-08 12:49:45
ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

العراق وإيران يوقعان اتفاقية إقتصادية وصناعية مشتركة تعود فائدتها المالية لفئة من البلدين

Date: 2022-03-02 07:23:55
العراق وإيران يوقعان اتفاقية إقتصادية وصناعية مشتركة تعود فائدتها المالية لفئة من البلدين

إيران تتحرك لإستعادة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق

Date: 2020-10-14 11:02:16
إيران تتحرك لإستعادة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق

انطلاق خط نقل بري تجريبي يربط العراق وأرمينيا

Date: 2019-06-08 08:43:53
انطلاق خط نقل بري تجريبي يربط العراق وأرمينيا

مجموعة صناعية إيرانية تعرض إنتاج معدات مكافحة كورونا لصالح العراق

Date: 2020-10-30 09:14:49
مجموعة صناعية إيرانية تعرض إنتاج معدات مكافحة كورونا لصالح العراق

إيران تبدي استعدادها لتمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق

Date: 2021-09-29 08:44:29
إيران تبدي استعدادها لتمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق

إيران ترفع انتاج النفط من حقل مشترك مع العراق

Date: 2020-09-07 11:49:13
إيران ترفع انتاج النفط من حقل مشترك مع العراق

تصدير أكثر من مليون طن سلع وبضائع من محافظة إيرانية إلى العراق

Date: 2021-11-07 11:41:47
تصدير أكثر من مليون طن سلع وبضائع من محافظة إيرانية إلى العراق