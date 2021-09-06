الحكومة المحلية تعلن قرب المباشرة بإنشاء مطار الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الاثنين، قرب المباشرة بإنشاء مطار الأنبار الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ علي الدليمي ممثلي شركة سيلكوم التركية ( Selkom Turkish ) المصممة لمطار الانبار الدولي، في مقر ديوان المحافظة بقضاء الرمادي، وفق بيان لمكتب المحافظ.

وأفاد البيان بأن "الدليمي اطلع على التصاميم الأولية لمطار الانبار الدولي، وأكد المباشرة الفعلية بإنشاء البنى للمطار والبدء عملياً بتنفيذ المرحلة الاولى في الاسابيع القليلة المقبلة".

واوضح البيان، أن "مطار الانبار الدولي، سيتم إنشاؤه على مساحة تقدر بثلاثة آلاف دونم في منطقة الكيلو خمسة وثلاثين غربي مدينة الرمادي، وسيخصص لنقل المسافرين، والشحن الجوي، بطاقة استيعابية تقدر بخمسمائة الف مسافر سنوياً، وسيوفر فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل".