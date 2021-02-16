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الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T05:43:31+0000
الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

شفق نيوز/ كشفت صحيفة لبنانية، يوم الثلاثاء، أن الحكومة في بيروت استعدت لتوقيع اتفاقية التبادل التجاري مع ​العراق​، والتي بموجبها سيحصل لبنان على 500 ألف طن من الخام ​النفطي لمدة عام مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.

وذكرت صحيفة "​الأخبار​" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن ​الحكومة اللبنانية​ تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق ليليها توجه الوزراء اللبنانيين المعنيين إلى العراق لتوقيعه.

وبحسب الصحيفة، فإن استيراد النفط من العراق يأتي بعد سد كل الأبواب الدولية بوجه لبنان والحصار المفروض عليه، سينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء العقد مع "سوناطراك"، ولو أن الكميات ستكون أقل من المطلوب. 

وكانت المشكلة الرئيسية في عدم مطابقة ​الوقود​ العراقي للمواصفات المعتمدة في لبنان، لكن جرى الاتفاق على تحويله في العراق او مقايضته عبر احدى الشركات العراقية بوقود مطابق للمواصفات مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفترة 6 أشهر على الأقل.

 

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