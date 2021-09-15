الحكومة العراقية: سنقلل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته

شفق نيوز/ قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، ان سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته، بهدف تقليل اعباء القروض على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، ضم ممثلي وزارات المالية والكهرباء والاعمار والاسكان والبلديات والنقل والموارد المائية والزراعة وامانة بغداد وصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، مع ممثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

وقال الوزير خلال الاجتماع، إن الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى، وفي حالتين فقط، الاولى، اهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع.

وشدد على ان الوزارة لن تدرج او توافق على اي مشروع، ما لم يكن متوافرا على جميع المتطلبات، وفي مقدمتها دراسة الجدوى، داعيا الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، الى الاسراع في انجاز هذه المشاريع، والاستفادة من اموال القروض المتوفرة حاليا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، والتركيز على المشاريع ذات النسب المتدنية في التنفيذ،واسباب تأخر انجازها.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك الدولي والجهات ذات العلاقة، تتولى متابعة تنفيذ تلك المشاريع، ووضع الاليات والمقترحات التي تسهم في سرعة الانجاز.