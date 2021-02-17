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الحكومة العراقية: إرتفاع سعر برميل النفط لـ75 دولاراً يمكنه معالجة العجز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-17T04:44:26+0000
الحكومة العراقية: إرتفاع سعر برميل النفط لـ75 دولاراً يمكنه معالجة العجز

شفق نيوز/ قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء إن ارتفاع سعر برميل النفط الواحد إلى 75 دولاراً يمكنه معالجة العجز المالي الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن صالح قوله إن "نقطة التعادل أو التوازن في الموازنة تتطلب ان يكون متوسط سعر برميل النفط السنوي المصدر الى الخارج بما لا يقل عن 75 - 80 دولارا للبرميل"، مشيرا الى انه "عند ذلك ستغلق فجوة العجز تماماً وتعد مصادر الاقتراض لسد العجز في الموازنة ملغاة تلقائيا بالغالب".

واضاف ان "الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الحالية التي وصلت إلى اكثر مما كتب في الموازنة خاصة مع توجه البلد الى الغلق من جديد"، مؤكدا ان "هذا سيؤدي الى تقوية الرافعة المالية للبلاد لمواجهة مشكلات العوز الاجتماعي".

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