الحكومة العراقية تؤشر طفرة في أسعار مواد البناء في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى ذلك بدوره الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان"، مبينا انه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية".

واضاف ان "اهم المؤشرات للمواد الاكثر استخداما و تأثيرا في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والاسمنت وشيش التسليح"، مبينا ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر كانون الاول الماضي بلغ 160 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر كانون الاول 171 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة".

واضاف ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر كانون الاول الماضي بلغ 102 والفي دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 90 الف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر كانون الاول 124 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 11% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 112 الف دينار للطن الواحد".

واشار الى ان "اسعار الحديد " الشيش" من المنشأ الأجنبي لشهر كانون الاول بلغت مليونا و37 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 33% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الحديد" الشيلمان" لشهر كانون الاول 22 الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 47% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".