الحكومة العراقية تُخفّض أسعار مادة السمنت

شفق نيوز/ أعلنـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن يوم الجمعة عن تخفيض أسعار مادة السمنت المُنتج في بعض المعامل التابعة لها بموجب قرار من مجلس الإدارة للعام الحالـي ٢٠٢٢ .

وأوضح مُدير عام الشركة علـي زيـدان خلـف في بيان اليوم، بأنَ لدى الشركة ( ١٨ ) معمل لإنتاج السمنت العادي والمُقاوم وفق المُواصفات القياسية وهذهِ المعامل حائزة على شهادات جودة من قِبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إضافةً إلى شهادات جودة دولية من شركات عالمية فاحصة لمعايير الجودة".

وأشار إلى أنَ الأسعار الحالية لمُنتجات الشركة تنافُسية وبإمكان المُستفيدين كافَّة مُراجعة قسم التسويق في الشركة أو مُراجعة المعامل مُباشرةً حيث إنَ سعر السمنت المُقاوم المُنتج في معمل سمنت الكوفة يبلُغ ( ٨٩ ) ألف دينار للطن الواحد المُكيس بدلاً من ( ٩٥ ) ألف دينار وأنَ أسعار السمنت العادي والمُقاوم المُنتج في معامل السمنت الشمالية والتي تشمل بادوش التوسيع وبادوش الجديد والرافدين خُفِضت إلى ( ٩١ ) ألف دينار للطن الواحد لكِلا النوعين بدلاً من ( ٩٥ ) ألف دينار.

ونوه بنفس الوقت إلى أنَ أسعار السمنت المُنتج في معملي سمنت المُثنى والنجف لم تشهد أي تخفيض حيث يبلُغ سعر السمنت المُقاوم المُنتج في معمل سمنت المُثنى ( ٨٧ ) ألف دينار للطن الواحد المُكيس وسعر السمنت العادي المُنتج في معمل سمنت النجف الأشرف ( ٨٨ ) ألف دينار للطن الواحـد .

وأكـدَ المُدير العام إستعداد وقُدرة معامل الشركة على تجهيز أنواع السمنت كافة بمُختلف الكميات ولجميع الجهات من مُواطنين ومُقاولين وشركات بناء ، مشيرا أنَ هُناك تسهيلات وإنسيابية في آلية القطع والتجهيز لدعم حركة البناء والإعمار في البِلاد ، مُنوهاً بأنَ بعض معامل الشركة تُنتج السمنت غير النمطي الخاص بآبار النفط بصنفيه ( B,G ) والسمنت الخاص بتحشية أسُس سد الموصـل .

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن ارتفاع أسعار المواد الانشائية في العراق لشهر تشرين الثاني الماضي بعد صعود الدولار أمام العملة المحلية.

ومنذ ان قام البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية خاصة المواد الغذائية الاساسية رغم أن الحكومة الاتحادية تقوم بتوزيعها ضمن البطاقة التموينية.