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الحكومة العراقية توجه بزيادة مساحة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-09T10:24:06+0000
الحكومة العراقية توجه بزيادة مساحة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ وجّه وزير النفط رئيس المجلس الوزاري للطاقة احسان عبد الجبار اسماعيل يوم الخميس بزيادة مساحة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية ضمن إطار الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرون لسنة 2021 للمجلس الوزاري للطاقة، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط اليوم الخميس.

واكد المجلس على أهمية المضى قدماً في مشاريع الطاقة الشمسية وضرورة التعجيل في انجازها ، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال.

واكد المجلس على الوزارات المعنية بوضع الخطط اللازمة من أجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الهايدروكارونية، والتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن .

واستضاف المجلس جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة، نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة، حيث قدم عرضاً شاملاً عن جهود الحكومة في مجال البيئة واليات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة ، والعمل على تنمية ودعم مشاريع الطاقة النظيفة .

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