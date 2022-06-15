سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية توجه بتسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-15T12:10:17+0000
الحكومة العراقية توجه بتسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، عن التوجه الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة بما يهدف في تنمية القطاع الخاص في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعا موسعا، لمجلس تطوير القطاع الخاص، حضرته رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وممثلو الاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، فضلا عن وكيلي وزارة التخطيط، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وقال الوزير خلال الاجتماع، ان المجلس يعمل وفق رؤية واضحة، تهدف الى النهوض بواقع القطاع الخاص من خلال الكثير من السياسات والاجراءات ، التي يمكن ان تسهم في هذا الجانب، لافتا الى التوجه نحو تسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة، التي يمكن ان تستقطب الشباب في ظروف مناسبة، من خلال تسهيل اجراءات تسجيلها، ومنحها القروض الميسرة.

وشدد على العمل من اجل تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة، والعمل على تشجيع رؤوس الاموال الصغيرة، وهذا الامر يتطلب تنمية المهارات، وتوفير حاضنات الاعمال.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بتطوير القطاع الخاص، واتخذ المجلس الاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

related

الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

Date: 2020-05-11 15:39:31
الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

الحكومة العراقية تقر 50 مليار دينار إقراضا لشركات الكهرباء

Date: 2021-07-08 07:58:22
الحكومة العراقية تقر 50 مليار دينار إقراضا لشركات الكهرباء

الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

Date: 2020-03-10 13:03:47
الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

بعد الرابعة عصرا .. منافذ حدودية خارج سيطرة الحكومة العراقية

Date: 2020-05-19 16:41:54
بعد الرابعة عصرا .. منافذ حدودية خارج سيطرة الحكومة العراقية

برلماني سابق: حكومة الكاظمي لا تمتلك صلاحية إقرار الموازنة المالية

Date: 2021-11-10 09:53:58
برلماني سابق: حكومة الكاظمي لا تمتلك صلاحية إقرار الموازنة المالية

بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين

Date: 2019-06-13 12:04:17
بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين

الحكومة العراقية واقليم كوردستان يؤكدان على توحيد الاجراءات الجمركية

Date: 2020-03-10 18:42:24
الحكومة العراقية واقليم كوردستان يؤكدان على توحيد الاجراءات الجمركية

"المالية" تقدّم مقترحا للحكومة العراقية بتعديل سلّم الموظفين لصعوبة دفع الرواتب

Date: 2020-05-21 15:23:18
"المالية" تقدّم مقترحا للحكومة العراقية بتعديل سلّم الموظفين لصعوبة دفع الرواتب