الحكومة العراقية توجه بتسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، عن التوجه الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة بما يهدف في تنمية القطاع الخاص في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعا موسعا، لمجلس تطوير القطاع الخاص، حضرته رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وممثلو الاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، فضلا عن وكيلي وزارة التخطيط، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وقال الوزير خلال الاجتماع، ان المجلس يعمل وفق رؤية واضحة، تهدف الى النهوض بواقع القطاع الخاص من خلال الكثير من السياسات والاجراءات ، التي يمكن ان تسهم في هذا الجانب، لافتا الى التوجه نحو تسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة، التي يمكن ان تستقطب الشباب في ظروف مناسبة، من خلال تسهيل اجراءات تسجيلها، ومنحها القروض الميسرة.

وشدد على العمل من اجل تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة، والعمل على تشجيع رؤوس الاموال الصغيرة، وهذا الامر يتطلب تنمية المهارات، وتوفير حاضنات الاعمال.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بتطوير القطاع الخاص، واتخذ المجلس الاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.