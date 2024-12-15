الحكومة العراقية توجه بالالتزام بنظام الحمولات المحورية وتقر بزيادة كلف النقل بتطبيقه

شفق نيوز/ شدد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، يوم الأحد، على ضرورة المضي في تطبيق نظام الحمولات المحورية والأبعاد القصوى لشاحنات نقل البضائع للحفاظ على الطرق والجسور في البلاد، كاشفا أنه بتطبيق هذا النظام ستزيد كلف نقل البضائع

جاء ذلك في كلمة افتتح بها مؤتمر حول دور محطات الوزن المحورية في ادامة شبكات الطرق في العراق.

وقال ريكاني في كلمته إن محطات الوزن تسبب بمشاكل للعراق مع دول الجوار، لأنه خلال المرحلة السابقة، و بعد 2003 وعودة النشاط التجاري ما كانت الدول المجاورة تسمح بدخول الشاحنات العراقية بسبب وزن الأحمال.

وأوضح أن كل شاحنتين او ثلاث عندما تصل الى الحدود العراقية من الدول المجاورة تتحول الى واحدة داخل البلاد، وهذا الموضوع صار ذريعة في ردائة بعض الطرق، وعدم إعادة تأهيلها بحجة عدم الالتزام بالحمولات المحورية.

كما لفت الوزير الى أن أكثر الناس تعترض على نظام الحمولات المحورية هي دوائر الدولة نفسها، مردفا بالقول ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالالتزام بهذا النظام.

وتابع القول ان كلفة نقل البضاعة ستزيد بتطبيق النظام، ولكن ينبغي لنا تطبيقه لتنظيم سير الطرقات والشوارع والحفاظ عليها من التدمير.

وأكد ريكاني انه يتعين لدوائر الدولة ووزارتها الالتزام بالقانون، صحيح أي شيء في بدايته صعب إلا أنه بالاستمرارية نتكيف على الوضع الجديد.