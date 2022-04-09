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الحكومة العراقية تنفي أي زيادة جديدة على أسعار غاز الوقود (الكاز)

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-09T19:19:52+0000
الحكومة العراقية تنفي أي زيادة جديدة على أسعار غاز الوقود (الكاز)

شفق نيوز/ نفت شركة توزيع المنتجات النفطية أية زيادة جديدة في أسعار غاز الوقود (الكاز) للمولدات السكنية، وذلك ردا على تقارير صحفية حول زيادة اسعار المنتجات النفطية.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، الإبقاء على اسعارها (أي الكاز) لهذه الشريحة التي تقدم خدماتها المباشرة للمواطنين.

واستطرد البيان بالقول قرار زيادة اسعار وقود زيت الغاز "النفط الاسود" المجهز الى مصانع ومعامل الاسفلت لايعني الغاء الدعم الحكومي عنها ، بل الابقاء على نسبة دعم يفوق نسبة (70‎%‎ ) مع الاسعار الجديدة .

كما أشار ان السعر الجديد المجهز من النفط الاسود لمعامل الاسفلت لا يشكل سوى نسبة (30‎%‎ ) من سعر الطن الواحد في الاسواق العالمية ، بحسب النشرة المعتمدة.

وقالت الشركة ايضا ان المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي الى معادلة الاسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب.

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