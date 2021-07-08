الحكومة العراقية تقر 50 مليار دينار إقراضا لشركات الكهرباء

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، إقراض شركات وزارة الكهرباء للنهوض بواقع منظومة الشبكة الوطنية في البلاد.

وقرّر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 6/7/2021، ما يأتي:

إقراض شركات وزارة النفط الرابحة شركات وزارة الكهرباء مبلغ (50000000000) خمسين مليار دينار؛ للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية، على أن يُسدد المبلغ بعد سنة واحدة.

ووافق المجلس أيضا على تخصيص وزارة المالية مبلغ مليارَيْ دينار إلى محافظة كربلاء لتأمين نفقات زيارة عرفة.

وافق مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 6/7/2021، على تخصيص وزارة المالية مبلغ (2000000000) مليارَيْ دينار إلى محافظة كربلاء من احتياطي الطوارئ.

ويأتي القرار؛ لغرض تأمين نفقات زيارة عرفة وتقديم الخدمة إلى الزائرين، استنادا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية/ 2021.