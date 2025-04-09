الحكومة العراقية تقرُّ المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك لاستكمال المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت أمس الثلاثاء.

وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقية.

وأقر المجلس المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز.

وبالنظر لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، صوت المجلس على متطلبات إجرائها من جميع المجالات.

وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوت المجلس بالموافقة على تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفًا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها.