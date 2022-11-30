الحكومة العراقية تقرر زيادة المساحة الزراعية للموسم الحالي

شفق نيوز/ ترأس وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، للنظر بتوسعة الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء، والذي حدد إعادة النظر بالخطة الزراعية الشتوية بعد يوم 11/25، في ضوء المستجدات للموقف المائي.

واتفقت الوزارتان، على إضافة مساحة مليون دونم للخطة الزراعية الشتوية المقرّة، لتصبح المساحة الكلية المزوعة بالاعتماد على المياه السطحية (2,500) مليون دونم.

كما أكد المجتمعون، التركيز على المساحات الواقعة على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة.

ويأتي ذلك نتيجة للتحسن النسبي بالواردات المائية نتيجة لتساقط كميات من الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.

وحضر الاجتماع، الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، والمستشار الفني لوزارة الزراعة، وعدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الوزارتين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الموارد المائية.