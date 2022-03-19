الحكومة العراقية تقرر دعم أسعار الحنطة للموسم الزراعي الحالي

شفق نيوز/ افتتح وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع الزراعي الثالث عشر على أرض معرض بغداد الدولي، تحت شعار (حماية ودعم المنتج الزراعي ضمانة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام) للفترة من 19 ولغاية 25 لشهر آذار الجاري للعام 2022.

واكد الخفاجي، في كلمة له خلال انطلاق الفعاليات، على إعادة العمل والدعم للنشاط الزراعي والفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وبنفس نسب الدعم للسنوات السابقة ومن خلال منع الإستيراد وتوفير المستلزمات الزراعية فضلاً عن دعم أسعار الحنطة للموسم الزراعي.

وتجول الوزير، في أروقة المعرض الخاصة بعرض المنتجات الزراعية والحيوانية، مشددا على الاستمرار بخطط دعم المنتج المحلي والتركيز على الأهمية البالغة لهذه المعارض لما فيها من نقل وتوطين للتكنولوجيا الزراعية.