الحكومة العراقية تفصح عن آخر التطورات بشأن تنفيذ مشروع "ميناء الفاو الكبير"

شفق نيوز/ أكدت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق يوم الجمعة أن أعمال تنفيذ مشروع (ميناء الفاو الكبير) تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل الشركة المنفذة.

وقال مدير عام الشركة الدكتور فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأعمال ضمن العقود الخمسة الخاصة بمشروع (ميناء الفاو الكبير) وهي كلا من (الارصفة الخمسة للحاويات، و ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر) تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل موانئ العراق والشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف أن " هناك متابعة مستمرة وبشكل يومي من قبلنا مع مهندسينا المنتشرين في كل مواقع العمل، ونحن بإتصال واجتماعات دائمة معهم ومع الشركة المنفذة، ووجدنا لدى الكل العزم والإصرار على الوصول إلى حلمنا بأن يرى هذا الميناء الكبير النور سريعاً".

وتابع المدير العام أن "الميناء عندما يبدأ العمل سيغير خارطة النقل العالمية، وسيكون من أهم موانئ المنطقة وأقواها وأحدثها على الإطلاق وسيربط الشرق بالغرب، وسيدعم خزينة الدولة، ويعظم ايراداتها.

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.