الحكومة العراقية تفرض رسوماً جمركية جديدة على علب المشروبات المستوردة

شفق نيوز/ قررت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس، فرض رسوم كمركية إضافية على علب المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة، لتصبح 50%.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس، وخلال جلستة الاعتيادية، وفي اطار حماية المنتج المحلي، قرر فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20%) ليكون الرسم الكلي (50%) من وحدة قياس منتج (علب الألمنيوم للمشروبات الغازية، والعصائر ومشروبات الطاقة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض".

وأضاف أن "مراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الإضافية، وقيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار وزارة الصناعة والمعادن دورياً عن كمية وقيمة استيرادات العراق، والرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى عن المنتوج، مع مراعاة مقدار الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة للمنتج، وأن ينفذ القرار بعد 4 أشهر من إصداره، ويراجع خلال سنة من تطبيقه وفق قانون حماية المنتج".