الحكومة العراقية تعوّل على أمرين في تعظيم موارد الدولة بالموازنات المالية

شفق نيوز/ أكد وزير المالية علي علاوي، يوم الخميس، على ضرورة تفعيل الموازنة الاستثمارية وتمويل القطاع الخاص واشراكه في رفد الدولة بالإيرادات، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن علاوي ترأس الجلسة الرابعة لإعداد استراتيجية الموازنة الاتحادية للمدى المتوسط للأعوام 2022 – 2024، بحضور مستشار رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارة، لمناقشة آليات رسم إستراتيجية الموازنات العامة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل إصلاح وتطوير الأنظمة المعتمدة بإعداد استراتيجيات الموازنات للأعوام المقبلة بما ينسجم وحاجة الاقتصاد العراقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد علاوي خلال الاجتماع، بحسب البيان، على تركيز استراتيجية الموازنة المقبلة نحو تفعيل الجانب الاستثماري وتعظيم الموارد المالية غير النفطية وتحديد الإيرادات والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق افضل اداء وفق الخطط والتوقيتات الموضوعة.

وأشار إلى أهمية وضع آليات مناسبة لتمويل وإشراك القطاع الخاص واعتماد انجاز المشاريع الإستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتقديم تقرير عن المديونية الخارجية والداخلية وجدولتها من قبل دائرة الدين العام.