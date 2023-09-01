الحكومة العراقية تعلن وضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الجمعة، وضع الحجر لتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) بين العراق وإيران غداً السبت.

وقال العودي في بيان اليوم، إنه "بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) سيتم يوم غد وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعد المتحدث هذا المشروع "من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".

وتابع بالقول، إن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".