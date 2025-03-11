الحكومة العراقية تعلن تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" بالشراكة مع فودافون

شفق نيوز/ وافقت الحكومة العراقية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، على تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" لتشغيل الجيل الخامس بالشراكة مع "فودافون".

وقال مكتب السوداني الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وافق على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة.

وأوضح أن الشركة ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.

بدورها قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريح مصور، إن "مجلس الوزراء أصدر قراراً لتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة وزارة الاتصالات متمثلة بشركة السلام العامة، ومصرف التجارة العراقي، اضافة الى هيئة التقاعد الوطنية، بهدف تعظيم صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات مدعومة للمتقاعدين".

واشارت الى ان "الوزارة ماضية لاستكمال التحضيرات الفنية للمشروع مع شركة فودافون العالمية، وهيئة الاعلام والاتصالات"، مبينة ان "هذا المشروع كان من ضمن مقررات المنهاج الوزاري للحكومة وسيتم تنفيذه قريباً".

وفي شهر كانون الاول ديسمبر الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إصدار مجلس الوزراء قراراً هاماً بالموافقة على اختيار شركة فودافون العالمية مشغلاً للرخصة الوطنية الحكومية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس والذي جاء بناءً على توصيات الفريق التفاوضي المشكل في وزارة الاتصالات.

وخول القرار وزارة الاتصالات التفاوض لتوفير دعم مالي لتهيئة الإجراءات التمهيدية لإطلاق المشروع الذي سيتم العمل به خلال الأشهر القادمة.