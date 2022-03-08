الحكومة العراقية تعلن تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان

شفق نيوز/ باشرت وزارة التجارة، تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية المجهزة للسكان، كإجراء لضبط أسعار المواد الغذائية، وإنهاء حالة المضاربات التي يقوم بها عدد من "ضعاف النفوس".

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن حصة الفرد الواحد في هذه الوجبة تتضمن (3 كغم من الرز، 1 كغم من السكر، نصف كغم عدس، نصف كغم حمص مجروش، لتر زيت، 400 غم معجون الطماطم).

ومن المقرر ان تبدأ وزارة التجارة تجهيز الوجبة الثانية من حصة شهر رمضان ، بعد الانتهاء من التجهيز الكامل للوجبة الأولى التي انطلقت اليوم من مخازن الوزارة، وفقا للوزارة.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنها ستستمر عبر جهود مسؤوليها وملاكاتها ومنتسبيها في إيصال السلة الغذائية للمواطنين من خلال تنظيم عمليات توزيع المواد، وقطع الطريق على محاولات الضرر بالقوت اليومي للشعب.