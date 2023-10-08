الحكومة العراقية تعلن الاتفاق على إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الاتفاق على إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، مساء اليوم، اجتماعًا لبحث الخطوات المتخذة لتنويع مصادر الغاز المشغِّل لمحطات الكهرباء في العراق، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة تقرير الوفد الذي زار دولة قطر، مؤخرًا، برئاسة وكيل وزير الكهرباء.

وخلص الاجتماع، إلى الاتفاق على إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو، تنفذها وزارة النفط ضمن الموازنة العامة الاتحادية، ووجّه سيادته باستكمال النقاشات مع الاستشاري الإيطالي الخاص بميناء الفاو لتحديد موقع هذا المشروع المهم، ضمن مساحة الميناء، وفق وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.