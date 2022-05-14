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الحكومة العراقية تعد بدفع مستحقات الفلاحين بموعد أقصاه نهاية الشهر المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-14T16:54:34+0000
الحكومة العراقية تعد بدفع مستحقات الفلاحين بموعد أقصاه نهاية الشهر المقبل

شفق نيوز/ وعدت وزارة التجارة، يوم السبت، بدفع مستحقات الفلاحين عن تسويق محصول القمح في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التجارة علاء الجبوري، اليات العمل بالموسم التسويقي في محافظة واسط ولقائه مجموعة من الفلاحين والمزارعين وبحثه معهم معوقات وتحديات الموسم التسويقي والجهود المبذولة من الوزارة في سبيل التغلب عليها، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن الوزير على هامش اللقاء قوله: ان"مستحقات الفلاحين والخطة الزراعية وتوفير المياه وسعر الطن من أولويات عمل الوزارة وقد تمت مناقشتها في المجلس الوزاري للاقتصاد وتم اتخاذ قرارات بشأنها ابرزها رفع سعر الطن الى 750 الف دينار وتوزيع المستحقات عن محصول الحنطة المسوقة في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل".

وأضاف أنه "تم تحويل مبلغ 500 مليار دينار من وزارة المالية وايضا سيتم تحويل مبالغ خلال الاسبوع المقبل".

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