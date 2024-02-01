الحكومة العراقية تعتزم إنشاء طريق دولي للشاحنات يمتد من البصرة إلى أربيل

شفق نيوز/ كشفت مديرية الطرق والجسور في محافظة ديالى، يوم الخميس، عن خطة لإنشاء طريق خاص للشاحنات التجارية يمتد من البصرة في جنوب العراق وصولا لإقليم كوردستان.

وقال مدير المديرية هاني غازي العزاوي لوكالة شفق نيوز، "توجد خطة وهي الآن ضمن مرحلة الدراسة ومن المفترض أن يتم ترجمتها الى الواقع والمباشرة بها في المستقبل القريب لتخفيف الاختناقات المرورية وأحمال الشاحنات التجارية على الطرق الرئيسية، ولاسيما الطريق الدولي بغداد - كركوك فضلا عن بغداد - بصرة".

وأضاف العزاوي، أن "الخطة تتضمن إنشاء طريق عبارة عن سايد ثالث يسمى طريق الأحمال وهو للشاحنات التجارية والمركبات الكبيرة يبدأ من البصرة ويمر عبر ديالى وينتهي بإقليم كوردستان".

وبين أن "هذا الطريق ستشترك بتنفيذه عدة وزارات ودوائر بينها النقل والكهرباء والاتصالات لإنجاز البنى التحتية الخاصة بالطريق، وستكون له آثار إيجابية على حركة المرور، ويحد من تضرر الطرق الرئيسية المخصصة للنقل العام".