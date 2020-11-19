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الحكومة العراقية تعتزم تضمين قانون بمواد تحفز على التقاعد المبكر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-19T11:46:43+0000
الحكومة العراقية تعتزم تضمين قانون بمواد تحفز على التقاعد المبكر

شفق نيوز/ عبر امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي يوم الخميس عن عزم الحكومة الاتحادية تضمين مقترح تعديل قانون التقاعد، وتضمينه بمواد تحفز على التقاعد للموظفين والعاملين في القطاع العام.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون النائب ماجدة التميمي في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وبحث الجانبان "مقترح تعديل قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 والخيارات المطروحة،فضلا عن مناقشة الجنبة المالية للمقترح"

ومن جانبه أشار الغزي الى "امكانية حل بعض الاشكاليات التي سببها القانون اعلاه من خلال القرارات الصادرة من الحكومة،فضلا عن تبني مواد اخرى ممكن ان تكون ضمن الحوافز للتقاعد المبكر.

وأكدت التميمي في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي "على ضرورة تحديد لقاء اخر من اجل توحيد الرؤى وصولا الى الصيغ المقبولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية اخذين بنظر الاهتمام الظروف الحالية التي يمر بها البلد".

كما طرحت التميمي "موضوع تمليك الدور السكنية للمواطنين ،ولاسيما للذين قطعوا شوطا كبيرا في الاجراءات وضمن القوانين والتعليمات النافذة".

يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى خلال جلسة اعتيادية له عقدت في الثالث من حزيران الماضي، القراءة الاولى لتعديل قانون التقاعد الموحد.

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