الحكومة العراقية تعتزم اقرار موازنة 2021 نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية العراقية، يوم الاربعاء، عن عزم الوزارة ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل 2021 الى مجلس الوزراء لإقرارها نهاية الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية سترسل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 الى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين"، مبيناً أن "المجلس سيصوت على قانون الموازنة نهاية شهر تشرين الثاني الجاري".

وأوضح المصدر، أن "الموازنة ستركز على معالجة الازمة المالية من خلال تخفيض النفقات غير ضرورية وتوفير احتياجات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن بدء الحكومة العراقية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، واشارت إلى أن أسعار النفط ستحدد العجز المالي بالموازنة.