الحكومة العراقية تعتزم استحداث مدن صناعية في المحافظات كافة

شفق نيوز/ وضـع وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع مدينة النجف الصناعية غير المُلوثة والتي تُعد من أكبر المُدن الصناعية على مساحة ( 6000 ) دونم.

وجرت مراسم حفل خاص لوضع الحجر الأساس أكد الوزير في كملة خِلالها خصوصية مدينة النجف على كُلّ المُستويات الدينية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى خصوصيتها الصناعية لتميزها وتميز أهلها ، مُعلناً إطلاق العمل بالمدينة.

وأعرب عن أمله بأنّ تُكلل المدينة بالنجاح وتستقطب الصناعيين من أهالي النجف وخارجها وخارج العراق ، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصناعة والمعادن مسؤولة ومُيسرة وداعمة للقطاعين العام والخاص وأنَّ الوزارة داعمة للقطاع الخاص الرصين وتفسح لهُ المجال وتُعطيه مقاليد القيادة والريادة.

واعرب عن تطلعه أيضا إلى اللقاء قريباً لإفتتاح المدينة وإنتاج مُنتجات وطنية بهمة الصناعيين ومُساندة الحكومة ووزارة الصناعة الجادة في دعم القطاع الخـاص.

وعقب وضع الحجر الأساس للمشروع عقد وزير الصناعة مؤتمر صحفيا ذكر فيه، أنَّ المدينة الصناعية ستكون ذكية وصديقة للبيئة، مردفا بالقول "سنعمـل على إستحداث مدينة صناعية في كُلّ المُحافظـات".

وأوضح أن المُـدن الصناعية تُساهم في تطوير المُحافظات التي تُقام فيها من كُلّ النواحي الإقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية كونها تُوفر فُرص عمل وتحتوي على خدمات ومُجمعات ومرافق أخـرى، مشيرا إلى أن المُـدن الصناعية تكسب أهمية استثنائية في تنظيم القطاع الصناعي.