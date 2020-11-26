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الحكومة العراقية تطلق قروضاً جديدة للعاطلين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-26T05:10:42+0000
الحكومة العراقية تطلق قروضاً جديدة للعاطلين

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة عادل الركابي، إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين في بداية الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن الركابي قوله، إن "الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل، وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض"، مبيناً أن "قيمة القرض تبلغ 8 ملايين دينار من دون فوائد، ويأتي منح القروض في إطار مسعى الوزارة لتوفير فرص عمل للعاطلين وتمكينهم من إقامة مشاريع مدرة للدخل".

وأشار الى أن "الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد"، لافتاً الى أن "الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة".

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