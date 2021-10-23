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الحكومة العراقية تطلق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-23T08:52:11+0000
الحكومة العراقية تطلق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت ، وصول 149.800 مليار دينار دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.

وقال الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية خصصت 149.800 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021".

وأضاف، أن "التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض لتحويل المبلغ لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب حيث ستقوم الشركة بعدها باجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة".

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