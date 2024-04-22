الحكومة العراقية تطلع شفق نيوز على فقرات وخطوات لحسم الخلاف حول نفط كوردستان

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الاثنين، فقرات وخطوات لحسم الخلاف حول نفط كوردستان، مؤكداً استعداد الجانب التركي لضخ النفط عبر خط جيهان.

وقال العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع نفط إقليم كوردستان شبه محسوم وأن الجانب التركي أبلغ العراق منذ أكثر من شهر بانه جاهز لضخ النفط عبر خط جيهان التركي، ولا توجد مشكلة في ضخ النفط عبر تركيا".

ولفت إلى أن "المشكلة حاليا هو بين الاقليم والحكومة المركزية وبالتحديد حقوق الشركات المستخرجة للنفط في الإقليم، وفقا للقرارات الجديدة ان هذه الشركات يجب أن تتعامل مع الحكومة الاتحادية وشركة سومو، بالتالي أن هناك عقود وشركات جديدة ومفاوضات جديدة، بالتالي ان تركيا مستعدة وابلغت العراق بذلك.

ووصل أردوغان اليوم الاثنين بزيارة العراق بعد زيارة أجراها عام 2011، وتركز المحادثات العراقية التركية حول ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى توسيع التعاون التجاري.

وتقول تركيا إنها تسعى إلى الحصول على تعاون أكبر من بغداد في حربها ضد حزب العمال الكوردستاني، وهو ملف زاد من توتر العلاقات بين البلدين بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، فضلا عن الخلافات حول صادرات النفط وتقاسم إمدادات المياه الشحيحة.

ويمثل النزاع حول صادرات النفط من اقليم كوردستان شائكة بشكل خاص، ويختلف الجانبان بشأن استئناف التصدير النفطي من خط أنابيب عبر تركيا.

وبعد ما يقرب من عقد من سعيها للتحكيم الدولي، حصلت الحكومة العراقية على اعتراف بحقها في السيطرة على صادرات النفط، وأمرت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض عن نقلها دون موافقة بغداد. واحتجاجا على ذلك، أغلقت أنقرة خط أنابيب التصدير.

وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية. واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات بينما يواصلان الانخراط في معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.