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الحكومة العراقية تقرر توريد البيض والدجاج من اقليم كوردستان للمحافظات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-26T11:23:33+0000
الحكومة العراقية تقرر توريد البيض والدجاج من اقليم كوردستان للمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الأحد، أنها قررت توريد بيض المائدة والدجاج الحي من إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية.

وصرح الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، في بيان اليوم، بأنه لم يكن هناك اي قرار بفتح الاستيراد الخارجي لان استيراد البيض او الدجاج المجمد ممنوع، وهدفه تشجيع المنتج المحلي.

وأوضح بأنه هناك قرارات بتوريد البيض والدجاج من اقليم كوردستان، ومن المنتج المحلي لديهم الى باقي المحافظات وقد شرعت بالفعل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية باعطاء التصاريح الخاصة لمنتجي البيض للمسجلين رسمياَ في الاقليم لتوريد بيض المائدة،

اما فيما يخص قال المسؤول “مقطعات الدواجن فيمكن لاصحاب المعامل الخاصة بالصناعات الغذائية والمسجلة رسميا في التنمية الصناعية ان تتقدم للحصول على موافقات لاستيراد المقطعات”.

وأشار عبد الحسين الى ان "هذه القرارات تزامنت خلال السنة 2020 مع تغيير صرف سعر الدولار الذي ادى الى ارتفاع الاسعار نسبياَ للمواد الغذائية عموماَ فقد انعكس ذلك على الاعلاف وكل المواد الداخلة في الانتاج للدواجن “.

وأكد ان هناك ارتفاعا عالميا مسجلا بأسعار الاعلاف والمنتجات الغذائية اي ان الارتفاع بالاسعار ليس بسبب شحة توفر المادة في السوق ولكن بسبب الارتفاع في كلف الانتاج وكذلك الارتفاع العالمي ويمكن مراجعة اسعار المواد عالمياَ في الدول التي لاتدعم مباشرة الإنتاج.

وكانت الوزارة الزراعة قد أعلنت الثلاثاء الماضي 21 من شهر أيلول الجاري، عن المباشرة باستيراد بيض المائدة لسد حاجة السوق المحلية .ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حينها إن الوزارة في الوقت الذي تحمي فيه المنتج المحلي فإنها تحمي المستهلك ونظرا لارتفاع أسعار بيض المائدة في الاسواق المحلية ولاجل استقرار الاسعار بشكل مناسب للمواطن باشرت الوزارة ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إحدى شركات الوزارة وبشكل حصري باستيراد بيض المائدة".

واضاف ان "عملية التجهيز ستكون للمراكز التسويقية والجمعيات التعاونية ودوائر الدولة"، موضحا ان "هذا القرار سيسهم في استقرار الاسعار من جانب وحماية المنتج المحلي، فضلا ان عملية الاستيراد مسيطر عليها من قبل الوزارة ولا تسهم في عملية الاغراق السوقي وانما فقط لاستقرار الاسعار عند الحد المناسب".

واكد النايف ان "الوزارة ستواصل دعم قطاع الدواجن من اجل زيادة الانتاج وصولا الى الاكتفاء الذاتي" .

يذكر ان اسعار بيض المائدة والدجاج ارتفعت بشكل متزايد لتصل سعر الطبقة الواحدة الى 7 الاف دينار في وقت كانت تتراوح ما بين 4 - 5 الاف دينار بعد ان كان يتم الاستيراد من دول الجوار.

وقامت وزارة الزراعة خلال العام الماضي بحظر استيراد بيض المائدة بعد توفر المنتج المحلي.

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