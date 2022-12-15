الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن سعر الدولار

شفق نيوز / أكدت الحكومة العراقية، يوم الخميس، التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي".

وطمأنت الحكومة، بحسب البيان، المواطنين كافة بأن "الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

وطالبت جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة "التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية العالمية، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد".