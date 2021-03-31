الحكومة العراقية تصادق على تصميم مدينة سكنية جديدة في بغداد تضم 13 الف وحدة (الخارطة)

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، يوم الأربعاء، مصادقتها النهائية على التصميم الاساس لمدينة الطارق السكنية الجديدة في بغداد، ضمن مشروع المدن الجديدة الذي تبنته الوزارة في عموم المحافظات.

وقالت وسو في بيان اليوم إن: المدينة الجديدة تقع بجانب مدينة النصر والسلام، وتستمد اساسها الاقتصادي منها حيث وفرت ما يقارب 13 الف وحدة سكنية افقية مع الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والخدمات الاخرى كافة، وقد أُرسل التصميم الى محافظة بغداد للعمل بموجبه.

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.