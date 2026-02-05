الحكومة العراقية تدرس تجهيز معامل الطابوق المجازة في محافظات كوردستان بالغاز السائل

شفق نيوز - بغداد

قررت الحكومة العراقية الاتحادية، يوم الخميس، إجراء دراسة موضوع تجهيز معامل الطابوق المجازة في محافظات اقليم كوردستان بالغاز السائل.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية و وزراء النفط والتجارة والصناعة والصحة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، ان الاجتماع اتخذ جملة من القرارات بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، فقد جرت الموافقة على استخدام الارصفة التخصصية (10،11) في ميناء خور الزبير لتشغيل مصنع الحديد الاسفنجي على وفق طاقة المصنع، بعد إعادة تأهيله واحتياجاته التصديرية عند بداية التشغيل التجريبي ومن ثم التجاري.

وفي ما يخص الشأن الصناعي، أقر الاجتماع قيام وزارة الصناعة والمعادن بالاعداد لطرح فرصة استثمارية لمدينة صناعية في موقع الصويرة بمحافظة واسط، و لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض أصحاب معامل الطابوق من تطبيق قرار مجلس الوزراء (24547) يتم تأليف فريق من الجهات المعنية، يتولى تحديد معامل الطابوق المستهدفة في منطقة النهروان القادرة على التحول لاستخدام الغاز السائل، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ حول توفير شبكة الأنابيب والخزانات المركزية لهذه المعامل.

وفي الشأن نفسه، جرى التصويت على تولي وزارتي النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق بإعادة دراسة موضوع تجهيز معامل الطابوق المجازة في محافظات الاقليم بالغاز السائل، حسب البيان.