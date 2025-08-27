الحكومة العراقية تحيل مشروع خط سكك حديد كربلاء- النجف للهيئة الوطنية للاستثمار

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن إحالة مشروع خط سكك حديد كربلاء - النجف للهيئة الوطنية للاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً خصص لمتابعة مشروع خط السكك الحديدية الرابطة بين مدينتي، كربلاء والنجف، بحضور وزير النقل، ووكيل وزارة المالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين للدوائر المعنية".

وأشار السوداني خلال الاجتماع، إلى "أهمية هذا المشروع الحيوي للدولة والمواطن، إلا أنه للأسف تأخر كثيراً"، مؤكداً على "ضرورة العمل لتجاوز أي عقبات بيروقراطية تقف أمام إتمامه، وباقي المشاريع المهمة التي تقدم خدمة فاعلة للمواطنين، وتيسّر من حركة الانتقال بين المدن المقدّسة وإليها، وانسيابية الزيارات المليونية".

وبين السوداني، أن "المشروع هو جزء من استحقاق الخدمات في المدن المقدسة وخدمتها، وسيسهم في تفعيل نشاط القطّاع الخاص، وزيادة كفاءة الانتقال بالسكك الحديدية، فضلاً عن التمهيد لربطها لاحقاً بباقي العتبات في بغداد وسامراء"، موجهاً بإحالة المشروع إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، ورفع التعديل الى مجلس الوزراء لإقراره.

يشار الى أن مشروع قطار النجف – كربلاء يتكون من أربع محطات رئيسية تبدأ من مطار النجف مرورا بمطار كربلاء وصولا إلى مرآب بغداد في مدينة كربلاء على خط سكة حديد مرتفعة وبمسافة 90 كيلو متر بنظام مترو عالي الكفاءة وبعربات مكيفة بسرعة 240 كيلو متر في الساعة.