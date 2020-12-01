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الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-01T14:34:38+0000
الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

شفق نيوز/ ارجأ مجلس الوزراء العراقي عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 إلى السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوانين والصراعات داخل البرلمان يجب ألّا تمس أقوات الناس اليومية.

واضاف ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دعا إلى إبعاد الجانب الإنساني عن الصراعات السياسية، مردفا بالقول ان هناك حوارات جارية لأجل إيجاد حل لمشكلة الرواتب.

وكانت الحكومة قد وافقت في شهر ايلول/سبتمبر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه.

وقال ناظم ايضا ان الكاظمي وجه الوزراء بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار.

وتابع بالقول إن  الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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