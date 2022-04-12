الحكومة العراقية تتخذ قراراً مهماً لمواجهة غلاء الاسعار

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بإجازات الأستيراد لغاية الثامن من شهر حزيران المقبل.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بناءا على مقترح قدم من هيئة المنافذ الحدودية وبحضور رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي صوت مجلس الوزراء على تعليق العمل بإجازات الأستيراد لغاية الثامن من شهر حزيران المقبل للبضائع الوارد ذكرها بقرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2022.

وأشارت إلى أن هذه الاجراءات تأتي انطلاقا من اهتمام الحكومة بالمواطنين ولمنع ارتفاع اسعار البضائع والسلع الضرورية .

وأوضح أن القرار تضمن ايضاً تشكيل لجنة مهمة من الدوائر ذات العلاقة وعضوية رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمراقبة ودراسة واقع الحال من اجل تقديم حلول لاي مستجد يؤثر على سير عملية التبادل التجاري بما يلبي حاجه المواطنين ويخدم المستوردين ويسهل اجراءاتهم.