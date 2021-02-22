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الحكومة العراقية تتخذ قراراً بشأن استيراد السيارات المتضررة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-22T14:17:07+0000
الحكومة العراقية تتخذ قراراً بشأن استيراد السيارات المتضررة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على استيراد السيارات المتضررة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء اتخذ قراره بالرقم 57 لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصراً، على أن يتم تصليحها داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة".

وأضافت أن الموافقة جاء بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية وجهتها بهدف إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق. 

وأشارت الهيئة إلى "مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرار الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعتري عملهم وتبيسط الإجراءات بما يخدم الصالح العام". 

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