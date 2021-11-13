الحكومة العراقية: انخفاض ملحوظ بأسعار الدقيق بعد توزيع 4 ملايين كيس منه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم السبت عن توزيع أكثر من (٤) ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مخصص الحصة التاسعة.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة أثير داود سلمان في بيان اليوم، إن شركته جهزت وكلاء الطحين بكميات كبيرة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية، وان نسبة التجهيز تجاوزت ٦٠٪ من مخصص الحصة التاسعة،

وأضاف أن الاسواق المحلية ومن خلال فرق الرصد الميدانية شهدت انخفاضا ملحوظا باسعار الطحين المحلي، مشددا على استمرار الشركة بتوزيع مادة الطحين دون توقف حيث جهزت الوكلاء بثمانية حصص والعمل مستمر بتوزيع الحصة التاسعة خلال هذا العام.

ونوهسلمان إلى الاستعداد لتوزيع الحصة العاشرة حال الانتهاء من تجهيز الحصة التاسعة خلال الايام القادمة، مؤكدا في الوقت ذاته على الالتزام التام بالمواعيد المحددة لفترات التجهيز حسب خطة الوزارة التسويقية المتعلقة بمادة الطحين .