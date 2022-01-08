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بغداد تلقي باللائمة على إيران بحرمان ديالى من الزراعة وترسل وفداً لتركيا بشأن السدود

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-08T10:04:47+0000
بغداد تلقي باللائمة على إيران بحرمان ديالى من الزراعة وترسل وفداً لتركيا بشأن السدود

شفق نيوز/ حمّل وزير وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني يوم السبت إيراني مسؤولية حرمان محافظة ديالى من الزراعة بسبب قطعها المياه عن العراق، كاشفا في الوقت ذاته عن إرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا للاتفاق على خطة للتشغيل للسدود خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير إلى محافظة ديالى يرافقه المستشار الفني للوزارة وعدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة للإطلاع على أعمال تأهيل محطة ضخ أسفل الخالص.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة المحافظة، إن هذه المحطة الأكبر لتغذية محافظة ديالى بالمياه من نهر دجلة وتأمين احتياجات المحافظة كافة من مياه الشرب وإرواء البساتين، مضيفاً من المزمع إكمال أعمال تأهيلها خلال الشهرين القادمين.

وبين أن تشكيلات الوزارة تعمل على تأهيل المحطة إضافة إلى كري نهر دجلة ضمن المنطقة بهدف تأمين إطلاقات مائية مستمرة حتى في حال إنخفاص مناسيب المياه، موضحاً أن الوزارة تولي هذه المحطة إهتماماً خاصاً.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الجانب التركي فيما يخص ملف المياه، و أن الوزارة سترسل وفداً فنياً عالي المستوى الى الجمهورية التركية للإتفاق على خطة لتشغيل للسدود خلال الفترة القادمة، مستطردا بالقول: نأمل من الجانب الإيراني التعاون في مجال المياه"

وتابع الحمداني أن حقوق العراق المائية خط أحمر، والوزارة حريصة على إستحصال حصة مائية عادلة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية من قبل الجمهورية الإيرانية حَرمت محافظة ديالى من الزراعة.

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