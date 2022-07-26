الحكومة السعودية تقر اتفاقية تعاون مع العراق في مجال النقل البحري

شفق نيوز/ أقرت الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع العراق في مجال النقل البحري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "مجلس الوزراء (السعودي) وافق على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري".

ووقع كل من العراق والسعودية، يوم الخميس (2 / 9 / 2021)، اتفاقية للنقل البحري بين البلدين، تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، بالرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.