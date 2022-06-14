الحكومة السعودية تصوت بالموافقة على مذكرة تفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي

شفق نيوز/ وافقت الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن "المجلس وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي".

كما فوض المجلس وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.