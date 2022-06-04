الحكومة الايرانية: العراق في مقدمة أولوياتنا في بناء علاقات تجارية واقتصادية

شفق نيوز/ أعلن مساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، أن البلدان المجاورة في مقدمة أولويات حكومة بلاده في بناء علاقات تجارية واقتصادية وفي مقدمتها العراق.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة البصرة ولقائه رئيس حكومتها المحلية أسعد العيداني، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.

وتباحث صفري مع العيداني بشأن زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق عن طريق محطة شلمجة الحدودية ومشروع الخط السككي بين خرمشهر والبصرة واعلن كذلك استعداد الشركات الايرانية لتنفيذ مختلف المشاريع الفنية والهندسية بالمحافظة.

واشار مساعد الخارجية الايرانية الى الطاقات والقدرات العالية لايران في مجال انتاج الادوية وفق التكنولوجيات الجديدة وقال: ان شركات الادوية الايرانية خاصة في مجال انتاج الادوية المعالجة للسرطان على استعداد لاقامة تعاون جيد مع محافظة البصرة ونقترح بان يتم هذا التعاون في المناطق الحرة للاستفادة من التسهيلات المتاحة فيها وتصدير الادوية الى الدول الاخرى.

كما شارك صفري والوفد المرافق له في ندوة عقدت بحضور التجار والناشطين الاقتصاديين في المحافظات الثلاث؛ البصرة وميسان وذي قار، واشار الى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ايران والعراق وقال: ان اولويتنا التجارية في حكومة الدكتور رئيسي هي بناء علاقات تجارية واقتصادية مع الدول الجارة وياتي البلد الصديق والشقيق العراق في مقدمة الدول الجارة.

واضاف صفري: ان النقل الطرقي والجوي والسككي والبحري يحظى بالكثير من الاهمية في التجارة والصادرات.

وتقرر ان يقوم المستثمرون الذين يعتزمون انشاء وحدات انتاجية-صناعية في المدن الصناعية العراقية بتفقد المنشآت والقدرات التي تمتلكها ايران لاجراء التنسيقات اللازمة بهدف توظيف الاستثمارات.

كما حضر صفري ندوة عقدت بجامعة البصرة العراقية بعنوان "دراسة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق" استعرض فيها التقدم الذي حققته الشركات المعرفية الايرانية في مختلف المجالات، واعلن استعداد ايران لنقل خبراتها للعراق واقترح انشاء وحدات انتاجية مشتركة لتوفير حاجات البلدين وذلك للتصدير الى الدول الاخرى.