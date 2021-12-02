سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة الاتحادية تدعو وزارة زراعة إقليم كوردستان للتراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-02T10:32:52+0000
الحكومة الاتحادية تدعو وزارة زراعة إقليم كوردستان للتراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا

شفق نيوز/ دعت وزارة الزراعة الاتحادية، يوم الخميس، وزارة الزراعة في إقليم كوردستان الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا لوجود وفرة محلية من هذا المحصول.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اليوم ، إن الوزارة في الوقت الذي تبحث فيه عن اسواق في دول الجوار الاقليمي لتصدير البطاطا الفائضة عن الحاجة والمخزونة في المخازن المبردة نتيجة زيادة الانتاج وتحقيق الامن الغذائي وصولا الى الاكتفاء الذاتي ، اضافة الى بدء عملية القلع لهذا المحصول في عروته الخريفية والتي ستضاعف الانتاج المحلي ، فضلا عن ان جهوداً كبيرة بذلت وتبذل من قبل وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي في عملية البحث عن مستثمرين ومصدرين لهذا المحصول المهم ، نتفاجأ بأن وزارة الزراعة في اقليم كوردستان تفتح اليوم ومن خلال منافذها الرسمية استيراد البطاطا دون التشاور مع الوزارة الاتحادية تزامنا مع التفاهمات الحاصلة بين الوزارتين.

وشددعلى أن الانتاج المحلي الوفير في المحافظات الاخرى ممكن ارساله الى محافظات الاقليم لتلبية الحاجة المحلية عند طلبه وفق حاجة الاستهلاك اليومي، داعيا وزارة زراعة الاقليم الى التراجع عن قرارها بفتح الاستيراد لمحصول البطاطا مع استعدادها لتجهيز الاقليم بالكميات المطلوبة من المنتج المحلي يتم وفق عملية التكامل الاقتصادي بين المحافظات.

related

إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 07:13:53
إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

إرتفاع طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Date: 2020-10-25 07:46:47
إرتفاع طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-09-08 07:07:35
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-19 06:53:09
لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يرتفع لـ150 ألفاً في بغداد ويواصل الصعود بإقليم كوردستان

Date: 2021-06-02 07:03:45
الدولار يرتفع لـ150 ألفاً في بغداد ويواصل الصعود بإقليم كوردستان

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-03-24 07:22:30
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-24 07:11:36
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

مالية كوردستان تؤكد التزامها ببنود الموازنة وتسوية ديون مصرف حكومي

Date: 2021-06-15 14:14:29
مالية كوردستان تؤكد التزامها ببنود الموازنة وتسوية ديون مصرف حكومي