الحكومة الاتحادية تدعو وزارة زراعة إقليم كوردستان للتراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا

شفق نيوز/ دعت وزارة الزراعة الاتحادية، يوم الخميس، وزارة الزراعة في إقليم كوردستان الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا لوجود وفرة محلية من هذا المحصول.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اليوم ، إن الوزارة في الوقت الذي تبحث فيه عن اسواق في دول الجوار الاقليمي لتصدير البطاطا الفائضة عن الحاجة والمخزونة في المخازن المبردة نتيجة زيادة الانتاج وتحقيق الامن الغذائي وصولا الى الاكتفاء الذاتي ، اضافة الى بدء عملية القلع لهذا المحصول في عروته الخريفية والتي ستضاعف الانتاج المحلي ، فضلا عن ان جهوداً كبيرة بذلت وتبذل من قبل وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي في عملية البحث عن مستثمرين ومصدرين لهذا المحصول المهم ، نتفاجأ بأن وزارة الزراعة في اقليم كوردستان تفتح اليوم ومن خلال منافذها الرسمية استيراد البطاطا دون التشاور مع الوزارة الاتحادية تزامنا مع التفاهمات الحاصلة بين الوزارتين.

وشددعلى أن الانتاج المحلي الوفير في المحافظات الاخرى ممكن ارساله الى محافظات الاقليم لتلبية الحاجة المحلية عند طلبه وفق حاجة الاستهلاك اليومي، داعيا وزارة زراعة الاقليم الى التراجع عن قرارها بفتح الاستيراد لمحصول البطاطا مع استعدادها لتجهيز الاقليم بالكميات المطلوبة من المنتج المحلي يتم وفق عملية التكامل الاقتصادي بين المحافظات.