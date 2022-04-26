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الحفر العراقية تباشر بمشروع حفر 20 بئرا نفطيا في ذي قار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-26T15:35:47+0000
الحفر العراقية تباشر بمشروع حفر 20 بئرا نفطيا في ذي قار

شفق نيوز/ باشرت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، يوم الثلاثاء، بأعمال الحفر للبئر الأول ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطي.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار بالتعاون مع شركة وذر فورد العالمية لتقديم الخدمات النفطية".

وبين أنه "تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة، وان العمق المخطط للبئر 2200 مترا لتكوين المشرف، كما قامت الشركة بتخصيص اربعة اجهزة حديثة ذات قدرات حصانية محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا".

وتضم محافظة ذي قار حقولاً نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يوميا، وحقل الغراف الذي يقدر المعنيون بالشؤون النفطية إنتاجه بـ130 ألف برميل يوميا، وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره بـ110 آلاف برميل يوميا، كما أن هناك الكثير من الحقول النفطية غير المكتشفة.

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