الحرب على إيران تدفع النفط الخليجي ليصبح الأغلى عالمياً

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وثيقة رسمية، يوم الاثنين، بأن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر أيار/مايو، مسجلة مستوى غير مسبوق، إذ حددته عند 19.50 دولاراً للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي، بزيادة 17 دولاراً مقارنة بالشهر السابق.

وتأتي هذه ​الزيادة الحادة في وقت أصبح فيه نفط ⁠الشرق الأوسط الأغلى في العالم، بعدما قيدت ​الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران حركة الملاحة عبر ​مضيق هرمز، وهو ممر مائي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وما يزال من غير ​الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف ​إطلاق النار، أو موعد استئناف صادرات النفط من السعودية والإمارات ‌والعراق ⁠والكويت وقطر والبحرين عبر المضيق.

وفي الشهر الماضي، ارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار الرئيسي للخام عالي الكبريت في الشرق الأوسط إلى نحو 170 ​دولارا للبرميل ​خلال التداول ⁠في منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس عند الإغلاق.

وبالتزامن مع ذلك، ​وافق تحالف أوبك+، أمس الأحد، على ​رفع ⁠حصص إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر أيار/ مايو، وهي زيادة متواضعة يرجح أن ⁠تبقى ​إلى حد كبير حبرا على ​ورق، في ظل عجز كبار الأعضاء عن زيادة الإنتاج بسبب ​تداعيات الحرب.