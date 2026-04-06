الحرب على إيران تدفع النفط الخليجي ليصبح الأغلى عالمياً
شفق نيوز- واشنطن
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وثيقة رسمية، يوم الاثنين، بأن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر أيار/مايو، مسجلة مستوى غير مسبوق، إذ حددته عند 19.50 دولاراً للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي، بزيادة 17 دولاراً مقارنة بالشهر السابق.
وتأتي هذه الزيادة الحادة في وقت أصبح فيه نفط الشرق الأوسط الأغلى في العالم، بعدما قيدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وما يزال من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أو موعد استئناف صادرات النفط من السعودية والإمارات والعراق والكويت وقطر والبحرين عبر المضيق.
وفي الشهر الماضي، ارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار الرئيسي للخام عالي الكبريت في الشرق الأوسط إلى نحو 170 دولارا للبرميل خلال التداول في منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس عند الإغلاق.
وبالتزامن مع ذلك، وافق تحالف أوبك+، أمس الأحد، على رفع حصص إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر أيار/ مايو، وهي زيادة متواضعة يرجح أن تبقى إلى حد كبير حبرا على ورق، في ظل عجز كبار الأعضاء عن زيادة الإنتاج بسبب تداعيات الحرب.