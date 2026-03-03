الحرب تربك الأسواق العالمية.. النفط يتجاوز 84 دولاراً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دخلت الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط يومها الرابع، وسط استمرار زعزعة الأسواق العالمية، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة بشأن موعد أو مسار انتهاء الصراع الإقليمي، مع ترجيحات بأن يمتد لأسابيع.

وتبقى أسعار الطاقة في صدارة المشهد المالي، إذ واصل النفط الخام ارتفاعه مع تصاعد استهداف الشحن البحري ومنشآت النفط والغاز، إلى جانب أهداف عسكرية ومدنية، بينما تستمر إيران في الرد على ضربات نهاية الأسبوع.

وسجل خام برنت أعلى مستوى له في 14 شهراً، ليصل إلى 84.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنحو 12 دولارات مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة.

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77.18 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر.

وتترقب الأسواق إعلانًا حكوميا أميركيا مرتقبا يوم الثلاثاء، بشأن خطط لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن أرامكو السعودية أبلغت مشتري النفط الخام بضرورة تحميل الشحنات من ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، في خطوة يُنظر إليها على أنها إجراء احترازي لتفادي المخاطر المحتملة في مسارات الشحن الأخرى.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد المخاوف من اضطرابات الإمدادات عبر المنطقة، ما يبقي أسواق الطاقة تحت ضغط التوترات الجيوسياسية المتسارعة.