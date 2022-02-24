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الحرب الروسية - الأوكرانية تعصف بالليرة التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T09:34:54+0000
الحرب الروسية - الأوكرانية تعصف بالليرة التركية

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية 2.6 بالمئة مقابل الدولار، يوم الخميس، وهو أقل مستوياتها منذ شهرين، بعد إطلاق القوات الروسية صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا وإنزالها قوات على ساحلها.

وسجلت الليرة 14.1990 مقابل الدولار في الساعة 0726 بتوقيت غرينتش بعد استقرارها على نطاق واسع في الشهر الماضي، وتراجعت عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء الذي سجل 13.8350 مقابل الدولار، وفق رويترز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش "اتخذت قرار شن عملية عسكرية".

وأكد أنه لا يريد "احتلال" أوكرانيا بل "نزع سلاحها".

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.

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